Евролига представила документальный фильм, посвященный Дончичу и восходящим звездам

представила документальный фильм «Жизнь проспекта».

Фильм посвящен экс-игроку и его восхождению, а также нынешним молодым звездам европейского баскетбола.

В съемках приняли участие владелец «Виллербана» , легенда «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис, мама Дончича Мириам Потербин, а также молодые Мэттью Стразель («Виллербан»), Юсте Йоците (женский ) и Филип Петрушев («Анадолу Эфес»).

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