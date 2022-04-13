Гиоргос Воворас – основной кандидат на пост главного тренера «Панатинаикоса»

После серьезных кадровых изменений в руководстве приступил к поиску нового главного тренера. Как сообщает Gazzetta.gr, Гиоргос Воворас является основным кандидатом на замену .

Помимо главного тренера Прифтиса, греческий клуб расстался с генеральным менеджером , техническим директором и президентом Панайотисом Триантопулосом.

Аргирис Педулакис, взявший на себя обязанности технического директором, выберет нового главного тренера для команды. предложена должность генерального менеджера.

Воворас руководил «Панатинаикосом» в прошлом году, но покинул клуб в середине сезона-2020/21 в связи с неудовлетворительными результатами команды. Ранее специалист долгое время был ассистентом главного тренера «Пао», работая под руководством таких тренеров, как Хавьер Паскуаль и Рик Питино.

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