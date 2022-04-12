Прифтис, Диамантидис и Алвертис покинули «Панатинаикос», Педулакис – новый директор клуба

«Панатинаикос» совершил несколько кадровых перестановок, сообщает журналист Eurohoops Арис Баркас.
Генеральный менеджер Фрагискос Алвертис и его помощник Димитрис Диамантидис покидают клуб.
Димитрис Прифтис также отправлен в отставку с должности главного тренера. Он руководил командой с июня 2021 года.
Новым техническим директором назначен Аргирис Педулакис. 57-летний специалист провел за «Панатинаикос» шесть сезонов в качестве игрока и трижды возвращался в команду в качестве главного тренера (в последний раз – в 2019-м году).
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