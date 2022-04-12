Прифтис, Диамантидис и Алвертис покинули «Панатинаикос», Педулакис – новый директор клуба

совершил несколько кадровых перестановок, сообщает журналист Eurohoops Арис Баркас.

Генеральный менеджер и его помощник покидают клуб.

также отправлен в отставку с должности главного тренера. Он руководил командой с июня 2021 года.

Новым техническим директором назначен Аргирис Педулакис. 57-летний специалист провел за «Панатинаикос» шесть сезонов в качестве игрока и трижды возвращался в команду в качестве главного тренера (в последний раз – в 2019-м году).

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»