Владелец «Кливленд Кавальерс» Дэн Гилберт присоединился к семье Риккетс, которая претендует на покупку «Челси»

Владелец клуба НБА «Кливленд Кавальерс» присоединился к группе под началом семьи Риккетс, которая владеет бейсбольным «Чикаго Кабс» и может приобрести футбольный «Челси».

Ранее сообщалось, что Риккетс вошли в число четырех претендентов на покупку лондонского клуба, которые были одобрены британским правительством. Финальное решение примет нынешний владелец .

На приобретение «Челси» также претендуют совладелец «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли, совладелец «Аталанты» и акционер «Бостон Селтикс» Стивена Пальюки, а также управляющие «Филадельфии Севенти Сиксерс» Дэвид Блитцер и Джош Харрис.

Окончательные предложения должны быть представлены не позднее четверга.

Кто-то из них купит «Челси»: магнат из Лос-Анджелеса, боссы «Филадельфии» и семья, против которой бунтуют фанаты