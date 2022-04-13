Владелец «Кливленд Кавальерс» Дэн Гилберт присоединился к семье Риккетс, которая претендует на покупку «Челси»

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Владелец клуба НБА «Кливленд Кавальерс» Дэн Гилберт присоединился к группе под началом семьи Риккетс, которая владеет бейсбольным «Чикаго Кабс» и может приобрести футбольный «Челси».

Ранее сообщалось, что Риккетс вошли в число четырех претендентов на покупку лондонского клуба, которые были одобрены британским правительством. Финальное решение примет нынешний владелец Роман Абрамович.

На приобретение «Челси» также претендуют совладелец «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли, совладелец «Аталанты» и акционер «Бостон Селтикс» Стивена Пальюки, а также управляющие «Филадельфии Севенти Сиксерс» Дэвид Блитцер и Джош Харрис.

Окончательные предложения должны быть представлены не позднее четверга.

Кто-то из них купит «Челси»: магнат из Лос-Анджелеса, боссы «Филадельфии» и семья, против которой бунтуют фанаты

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