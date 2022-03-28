Дедлайн подачи заявок на покупку «Челси» – 11 апреля. Зарегистрировано 4 претендента

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Стал известен крайний срок подачи заявок на покупку «Челси».

Инвестиционный банк Raine Group, занимающийся продажей лондонского клуба, рассмотрит предложения от кандидатов до 11 апреля, сообщает Sky Sports.

В настоящее время шорт-лист состоит из четырех предложений: от семьи Риккетс, владеющей «Чикаго Кабс», от совладельца «Лос-Анджелес Доджерс» Тодда Боэли, от совладельца «Аталанты» и акционера «Бостон Селтикс» Стивена Пальюки, а также от управляющих «Филадельфия Севенти Сиксерс» Дэвида Блитцера и Джоша Харриса.

В случае покупки «Челси» новый владелец обязуется инвестировать в клуб не менее 1 млрд фунтов.

Raine Group планирует завершить процедуру выбора лучшего предложения к концу апреля и представить результат правительству Великобритании и руководству АПЛ.

Кто-то из них купит «Челси»: магнат из Лос-Анджелеса, боссы «Филадельфии» и семья, против которой бунтуют фанаты

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