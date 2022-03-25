Определились четыре группы, претендующие на приобретение .

Как передает The Athletic, в шорт-лист попали предложения от совладельца «Лос-Анджелес Доджерс» Тодда Боэли, от семьи Риккетс, владеющей «Чикаго Кабс», от акционера «Бостон Селтикс» Стивена Пальюки и от управляющих «Филадельфия Севенти Сиксерс» Дэвида Блитцера и Джоша Харриса.

Инвестиционный банк Raine Group, занимающийся продажей «Челси», планирует завершить процедуру выбора лучшего предложения к концу апреля и представить результат правительству Великобритании и руководству .

Предложение саудовцев по «Челси» не прошло на финальный этап торгов. Saudi Media может объединиться с кем-то из фаворитов