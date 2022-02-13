Марк Стейн: «Кевин Дюрэнт и Джеймс Харден почти не общались»

По словам инсайдера НБА Марка Стейна, отношения между бывшими партнерами по команде и настолько испортились, что они «почти не общались».

«Помимо безудержного скептицизма по поводу серьезности его травмы подколенного сухожилия и постоянных вопросов к его физической форме, Харден последние месяцы отличался мрачностью.

Источники в лиге утверждают, что до травмы Дюрэнта бывали случаи, когда две звезды по неизвестным причинам почти не общались. Затем последовал хаос последних нескольких недель без Дюрэнта, когда Харден перестал общаться со всеми, чтобы пассивно-агрессивно показать, что он больше не хочет находиться в команде», – сказал Стейн.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем