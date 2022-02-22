Джувэн Ховард: «Мои действия и слова были неприемлемы. Приношу извинения, подобное не повторится»

Главный тренер университета Мичиган Джувэн Ховард выступил с заявлением, в котором извинился за свои действия после матча против Висконсина.

Ховард спровоцировал потасовку между командами. Он отстранен Мичиганом до конца регулярного чемпионата NCAA и оштрафован на 40 тысяч долларов.

«Взяв время на оценку всего случившегося, я пришел к выводу, что мои действия и слова были неприемлемы, и что они затронули многих. Я приношу искренние извинения.

Я хочу извиниться перед моими игроками и их семьями, моим штабом, моей семьей и поклонниками Мичигана по всему миру. Мне бы хотелось лично извиниться перед ассистентом Висконсина Джо Краббенхофтом, а также его семьей.

Недавно я рассуждал о том, как надо представлять университет Мичиган, но сам же не соответствовал этим стандартам и продемонстрировал плохой пример. Я извлеку урок из своих ошибок, подобное не повторится. Никаких оправданий», – говорится в заявлении Ховарда.

На послематчевой пресс-конференции Ховард не стал извиняться за свои действия, однако признал, что не хотел, чтобы его игроки участвовали в потасовке и размахивали кулаками.

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