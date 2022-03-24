Леброн отреагировал на видео с болельщиком в форме Джордана, который ждал его возле арены

Звездный форвард пропустил матч с «Филадельфией» (121:126) в среду из-за проблем с коленом.

После игры в сети появилось видео, на котором запечатлен мужчина в полной экипировке легендарного . Он сидел возле арены калифорнийцев Crypto.com Arena.

«Эм Джей ждет Леброна, чтобы навсегда решить, кто из них лучший», – написала в твиттере журналистка Кэссиди Хабберт.

«🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣!! Мы сегодня оба не играли, так что пусть это случится в другой день, народ», – отреагировал Джеймс.

Кажется, что Леброн – это ходячая антиреклама НБА? «Все не так однозначно»