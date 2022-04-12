Тони Снелл третий сезон подряд завершает со 100-процентым результатом по реализации штрафных

Форвард «Нового Орлеана» третий регулярный чемпионат подряд завершает без единого промаха с линии штрафных.

В нынешнем сезоне Снелл выдал 4 из 4 с линии.

В сезоне-2019/20 Тони реализовал 32 из 32, в сезоне-2020/21 – 11 из 11.

Последний раз Снелл промахивался во время исполнения штрафного 12 марта 2019 года (0 из 1). Карьерный процент Тони составляет 84,6.

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