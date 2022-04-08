Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. УГМК – «Ника», курское «Динамо» сыграет с МБА

В пятницу, 8 апреля, откроются полуфинальные серии плей-офф женской Премьер-лиги.

Екатеринбургский УГМК на своей площадке сыграет с «Никой» из Сыктывкара. Курское «Динамо» примет московскую МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

УГМК – Ника

8 апреля. 17:00

– МБА

8 апреля. 19:00

Также состоятся две встречи в рамках серий турнира за 5-8-е места.

За 5-8-е места

1/2 финала (до двух побед)

–

8 апреля. 17:00

энд К –

8 апреля. 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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