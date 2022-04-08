Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. УГМК – «Ника», курское «Динамо» сыграет с МБА

В пятницу, 8 апреля, откроются полуфинальные серии плей-офф женской Премьер-лиги.
Екатеринбургский УГМК на своей площадке сыграет с «Никой» из Сыктывкара. Курское «Динамо» примет московскую МБА.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Плей-офф
1/2 финала (до двух побед)
УГМК – Ника
8 апреля. 17:00
Динамо Курск – МБА
8 апреля. 19:00
Также состоятся две встречи в рамках серий турнира за 5-8-е места.
За 5-8-е места
1/2 финала (до двух побед)
Надежда – Динамо Новосибирск
8 апреля. 17:00
Спарта энд К – Енисей
8 апреля. 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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