Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. УГМК – «Ника», курское «Динамо» сыграет с МБА

Теги результаты Спарта энд К жен УГМК жен Надежда жен Динамо Курск жен Динамо Новосибирск жен чемпионат России жен Енисей жен МБА жен Ника жен Баскетбол

В пятницу, 8 апреля, откроются полуфинальные серии плей-офф женской Премьер-лиги.

Екатеринбургский УГМК на своей площадке сыграет с «Никой» из Сыктывкара. Курское «Динамо» примет московскую МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

УГМК – Ника 

8 апреля. 17:00

Динамо Курск – МБА

8 апреля. 19:00

Также состоятся две встречи в рамках серий турнира за 5-8-е места.

За 5-8-е места

1/2 финала (до двух побед)

НадеждаДинамо Новосибирск

8 апреля. 17:00

Спарта энд К – Енисей

8 апреля. 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Нахожусь в стране под санкциями, на качество моей жизни это никак не влияет». Антон Понкрашов открывает Иран

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные