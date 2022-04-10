Бэм Адебайо: «Меня чуть не обменяли на Джимми Батлера в «Миннесоту»

Форвард рассказал о том, как мог отправиться в «Миннесоту» в результате обмена с участием .

«Вы слышали о той ситуации в «Миннесоте», это было безумием. Меня чуть не обменяли на Джимми Батлера в «Миннесоту». Но Пэт Райли не стал бы обменивать меня. В тот момент он был настроен так: «Ну уж нет, я вижу потенциал этом парне».

А я тогда начал волноваться. Я же не просил обмена. Мне нравилось в Майами, здесь тепло. Я ведь освоился, узнал это место», – сказал Адебайо.

Батлер стал участником нескольких конфликтных ситуаций во время выступления за «Тимбервулвз» в сезоне-2017/18. В начале следующего сезона он перешел в «Филадельфию» в результате обмена.

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