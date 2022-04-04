Джейлен Грин в 4-м матче подряд набирает 30 и более очков. Последний раз среди новичков подобное удавалось Айверсону

Теги Аллен Айверсон Хьюстон Миннесота НБА Элвин Хэйс Джейлен Грин Баскетбол

Защитник «Рокетс» Джейлен Грин записал на свой счет 31 очко в матче с «Миннесотой» (132:139) в воскресенье.

Грин набирает как минимум 30 очков в четвертой встрече подряд. Последний раз среди новичков подобное удавалось Аллену Айверсону в 1997 году.

Среди новичков «Хьюстона» такую серию последний раз выдавал Элвин Хэйс в сезоне-1968/69.

Грин в воскресенье реализовал 12 из 18 с игры. В его активе также 2 подбора и 5 передач.

Уилл Смит ворвался в кино с культовой баскетбольной сценой. Играл против Айзейи Томаса, познакомился с Джорданом и стал владельцем «Филадельфии»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные