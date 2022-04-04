Джейлен Грин в 4-м матче подряд набирает 30 и более очков. Последний раз среди новичков подобное удавалось Айверсону

Защитник «Рокетс» записал на свой счет 31 очко в матче с «Миннесотой» (132:139) в воскресенье.

Грин набирает как минимум 30 очков в четвертой встрече подряд. Последний раз среди новичков подобное удавалось в 1997 году.

Среди новичков такую серию последний раз выдавал в сезоне-1968/69.

Грин в воскресенье реализовал 12 из 18 с игры. В его активе также 2 подбора и 5 передач.

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