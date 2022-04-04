Джейлен Грин в 4-м матче подряд набирает 30 и более очков. Последний раз среди новичков подобное удавалось Айверсону

Защитник «Рокетс» Джейлен Грин записал на свой счет 31 очко в матче с «Миннесотой» (132:139) в воскресенье.
Грин набирает как минимум 30 очков в четвертой встрече подряд. Последний раз среди новичков подобное удавалось Аллену Айверсону в 1997 году.
Среди новичков «Хьюстона» такую серию последний раз выдавал Элвин Хэйс в сезоне-1968/69.
Грин в воскресенье реализовал 12 из 18 с игры. В его активе также 2 подбора и 5 передач.
Уилл Смит ворвался в кино с культовой баскетбольной сценой. Играл против Айзейи Томаса, познакомился с Джорданом и стал владельцем «Филадельфии»