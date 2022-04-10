Экс-сотрудник «Кингз»: «Власть все время менялась, безумные решения, это баскетбольный ад»

Один из бывших сотрудников рассказал о причинах неудач команды, которая не вышла в плей-офф 16-й раз подряд (антирекорд ).

«Я находился в одной комнате с Вивеком Ранадиве во время драфта. Я слышал телефонные переговоры с его участием перед дедлайном. Думаю, как в любом успешном бизнесе, многое начинается сверху. В идеальной ситуации вы нанимаете кого-то, в чьей квалификации уверены. Вы внимательно подходите к выбору человека, а затем доверяете ему в работе. Одно дело быть фанатом и помогать издалека, другое – вмешиваться в решения. Думаю, дело в том, что владелец не должен быть настолько вовлечен.

Люди в организации не доверяют друг другу. Они жаждут получить любое преимущество и продвинуться по службе. Это баскетбольный ад. К сотрудникам плохо относятся, их не ценят. Это токсичные условия, в которых работаю суперталантливые люди. В итоге они либо уходят, либо увольняются по разным причинам. Печально, ведь люди приходят с реальными намерениями изменить ситуацию.

Каждый раз появлялось новое лицо, которое принимает решения. Начиная от , заканчивая и другими людьми. Этот список просто сумасшедший. Каждое лето кто-то новый получал власть. Принятие решений было безумием. Я помню, что это занимало по несколько часов. Вивек должен был сказать: «Хорошо, позвольте мне поговорить с Сэмом Прести. Позвольте мне поговорить с различными менеджерами и агентами». Когда сделка находится на рассмотрении, она может сорваться. Одно дело – выполнить всю работу, провести переговоры и заключить сделку. Другое – убедить своего владельца», – сказал бывший сотрудник «Кингз».

Правда, что Спенсер Хэйвуд сделал обрезание сам себе?