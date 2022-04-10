Донте Дивинченцо считает, что «Кингз» пытаются понизить его ценность перед выходом на рынок свободных агентов

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Атакующий защитник «Сакраменто» Донте Дивинченцо и его представители считают, что клуб пытается понизить его ценность перед выходом на рынок свободных агентов. Об этом заявил инсайдер команды Джеймс Хэм.

Дивинченцо недоволен своим игровым временем и тем, что тренеры не включают его в стартовую пятерку.

По словам Хэма, 25-летний защитник надеется получить от других команд предложение о подписании исключения среднего уровня, но «Кингз» намерены предложить ему более низкую цену.

Как только «Сакраменто» сделает квалификационное предложение на 6,6 млн долларов, Дивинченцо станет ограниченно свободным агентом. Таким образом, у клуба будет шанс повторить любое предложение, которое он получит, чтобы сохранить его.

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