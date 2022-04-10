Сергей Иванов: «Не думаю, что в ближайшее время в Лиге ВТБ появятся китайские клубы»

Почетный президент лиги ВТБ Сергей Иванов сомневается, что в ближайшее время в лиге будут играть китайские клубы, но считает, что появление команд из других стран возможно.

«Не думаю, что в ближайшее время в нашей лиге появятся китайские клубы. Но что касается будущего Единой лиги ВТБ, для меня важно не количество, а качество. Не хочу, чтобы матчи турнира заканчивались, как у женщин в высшей лиге, с разрывом в 70-80 очков. Я категорически против этого.

Лига ВТБ остается международной. Почему мы должны исключать белорусов, казахстанцев? Может быть, и кто-то еще захочет – появление команд из других стран возможно», – передает слова Сергея Иванова ТАСС.

В нынешнем сезоне состав участников Лиги ВТБ покинули эстонский «Калев» и польская «Зелена-Гура».

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