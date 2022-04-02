Майкл Мэлоун – о возможном возвращении Мюррэя: «Надежда остается»

Главный тренер высказался по поводу возможного возвращения в строй основного разыгрывающего в сезоне-2021/22.

«Не могу сейчас сказать, что он сыграет в одном из четырех оставшихся матчей. В то же время, не могу сказать и то, что он не сыграет.

Надежда остается. Джамал с каждым днем чувствует себя все лучше.

Поверьте, мы все хотим, чтобы он вернулся. Я хочу, чтобы он вернулся. С Джамалом наша команда будет сильнее. Сам он тоже хочет играть», – заявил Мэлоун.

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