«Лейкерс» отказались отдавать вместе с Уэстбруком пик 1-го раунда за Уолла

не провели ни одного обмена перед дедлайном.

Как рассказал инсайдер Крис Хэйнс, у «Лейкерс» была возможность заполучить разыгрывающего «Рокетс» , но они отказались отдавать вместе с требуемый техасцами пик 1-го раунда.

Отмечается, что «озерники» теперь попытаются усилить команду за счет выкупленных игроков.

«Лейкерс» потерпели шесть поражений в последних восьми матчах. Команда идет 9-й на Западе (26-30).

«Портленд» продолжает менять игроков, разные слухи про Хардена-Симмонса, «Майами» что-то замышляет. Онлайн