Наверх
Sports.ru NBA

    «Лейкерс» отказались отдавать вместе с Уэстбруком пик 1-го раунда за Уолла

    Теги возможные переходы Хьюстон Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Джон Уолл Баскетбол

    «Лейкерс» не провели ни одного обмена перед дедлайном.

    Как рассказал инсайдер Крис Хэйнс, у «Лейкерс» была возможность заполучить разыгрывающего «Рокетс» Джона Уолла, но они отказались отдавать вместе с Расселлом Уэстбруком требуемый техасцами пик 1-го раунда.

    Отмечается, что «озерники» теперь попытаются усилить команду за счет выкупленных игроков.

    «Лейкерс» потерпели шесть поражений в последних восьми матчах. Команда идет 9-й на Западе (26-30).

    «Портленд» продолжает менять игроков, разные слухи про Хардена-Симмонса, «Майами» что-то замышляет. Онлайн

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные