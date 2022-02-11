«Лейкерс» отказались отдавать вместе с Уэстбруком пик 1-го раунда за Уолла

«Лейкерс» не провели ни одного обмена перед дедлайном.
Как рассказал инсайдер Крис Хэйнс, у «Лейкерс» была возможность заполучить разыгрывающего «Рокетс» Джона Уолла, но они отказались отдавать вместе с Расселлом Уэстбруком требуемый техасцами пик 1-го раунда.
Отмечается, что «озерники» теперь попытаются усилить команду за счет выкупленных игроков.
«Лейкерс» потерпели шесть поражений в последних восьми матчах. Команда идет 9-й на Западе (26-30).
«Портленд» продолжает менять игроков, разные слухи про Хардена-Симмонса, «Майами» что-то замышляет. Онлайн