Билл Симмонс: «Юта» не сохранит нынешний состав»

Известный спортивный эксперт объяснил, почему он считает, что это последний сезон в «Юте».

«Как показывает новейшая история лиги, если какая-то суперзвезда решает, что она больше не хочет находиться в своей команде, это заканчивается намного быстрее, чем вы думаете.

В данным случае найдутся команды, которые сделают довольно серьезные предложения по Митчеллу. К тому же, у них есть Дэнни Эйндж, и я думаю, что они попытаются сначала обменять Гобера. Но они не сохранят нынешний состав. Эта команда напоминает мне «Клипперс» середины 2010-х, когда они решили, что все, это конец.

Если Митчелл не попадет в символическую сборную, это может ускорить процесс. Он подумает: «Мы на шестом месте, никто не говорит о нашей команде, никто не думает, что у нас есть какой-то реальный потенциал, и, вдобавок ко всему, я даже не попал в символическую сборную, мне нужно выйти на более крупный рынок». Такое может произойти», – сказал Симмонс.

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