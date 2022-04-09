Митчелл сильно ударил по судейскому столику. Пробивавший штрафной Гобер повернулся

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«Юта» в пятницу упустила 17-очковое преимущество в 4-й четверти матча с «Финиксом» и проиграла со счетом 105:111.

На последних секундах раздосадованный защитник «Джаз» Донован Митчелл сильно ударил по судейскому столику, после чего готовившийся пробивать штрафной центровой «Джаз» Руди Гобера повернулся на источник шума, не понимая, что произошло.

«Юта» в нынешнем сезоне потерпела 16 поражений в матчах, по ходу которых имела двузначное преимущество.

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