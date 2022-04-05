Донован Митчелл: «Юта» способна стать чемпионом, верю в командный дух»

Защитник «Юты» прокомментировал неудачную игру команды в недавних матчах.

«Как я говорил вам ранее, ситуация внутри отличается от видения снаружи. Да, мы проиграли несколько матчей, упустили двузначное преимущество 16 раз. Конечно, это отстой. Но, в конечном счете, не это определяет нас как команду. Мы поработаем над этим. Команды преодолевают разные трудности, провалы. Я играю здесь пятый год, и этот сезон преподносит, пожалуй, самые высокие ожидания. Теперь огни ярче, напряжение больше, и мы не справились с этим в некоторых матчах. Мы действительно уверены в себе как команда. По-прежнему верим, что способны выиграть титул чемпиона, но для этого мы должны выходить на площадку, выполнять базовые вещи в каждой игре и становиться лучше.

В конце концов, мы пройдем длинный путь с победами и поражениями, но это не сломает наш командный дух. Мы понимаем, что сейчас настала черная полоса. У нас есть опытные игроки, которые проходили через спады и подъемы ранее. Они были в побеждающих командах и в проигрывающих. Так или иначе, мы просто собираемся выходить и бороться. Вы знаете, что наша команда сильна психологически. Лично я считаю так. Думаю, мы все так считаем», – сказал Митчелл.

«Джаз» недавно провели серию из пяти поражений подряд и опустились на шестое место в Западной конференции.

Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке