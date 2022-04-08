Руди Гобер: «Многие хотят видеть Гобера и Митчелла в своих командах. Между нами пытаются внести раскол»

Центровой «Юты» высказался по поводу публикации в прессе слухов о его плохих отношениях с другим лидером команды .

«Что я об этом думаю? Всегда будут слухи. Многие люди и многие команды хотели бы внести между нами раскол. Многие хотят видеть Гобера и Митчелла в своих командах. Есть много больших рынков, они хотели бы это провернуть.

Люди стараются найти что-нибудь, чтобы рассорить нас. Мы через многое прошли за последние три года, коронавирус и все остальное, мы оба знаем об этом, мы понимаем, что, происходит, понимаем, что это не прекратится.

Нам надо игнорировать эти слухи. У нас одинаковая цель – выиграть чемпионат с «Ютой». Нам надо ценить эти моменты», – заявил француз.

Деннис Родман выпустил свою коллекцию NFT. Они связаны с его прической