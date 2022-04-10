Леброн Джеймс выгнал Кента Бэйзмора с места на скамейке и не пожал ему руку

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Во время вчерашнего матча «Лейкерс» против «Оклахомы» (120:101) произошел неловкий момент, когда Леброн Джеймс присоединился к партнерам по команде на скамейке запасных.

Сначала Леброн заставил Кента Бэйзмора пересесть на другое место, а затем не пожал ему руку, поприветствовав остальных одноклубников.

«Лейкерс» не прошли в плей-ин. Джеймс пропускает последние матчи регулярного чемпионата, восстанавливаясь после растяжения связок голеностопного сустава.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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