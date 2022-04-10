Леброн Джеймс выгнал Кента Бэйзмора с места на скамейке и не пожал ему руку

Во время вчерашнего матча «Лейкерс» против «Оклахомы» (120:101) произошел неловкий момент, когда Леброн Джеймс присоединился к партнерам по команде на скамейке запасных.
Сначала Леброн заставил Кента Бэйзмора пересесть на другое место, а затем не пожал ему руку, поприветствовав остальных одноклубников.
«Лейкерс» не прошли в плей-ин. Джеймс пропускает последние матчи регулярного чемпионата, восстанавливаясь после растяжения связок голеностопного сустава.
Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века