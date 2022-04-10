Кендрик Перкинс: «Я устал от «Лейкерс». Давайте перестанем говорить о них»

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс призвал своих коллег перестать говорить о «Лейкерс» в этом сезоне.

«Мне надоело говорить о «Лейкерс». Они на 18 матчей ниже 50-процентной отметки. Пришло время двигаться дальше. Пришло время поговорить о других командах, которые нуждаются в нашем внимании.

«Лейкерс» стали самым большим разочарованием в истории НБА. Пусть сидят и думают о том, что они сделали не так. Возьмите тайм-аут и, пожалуйста, давайте перестанем говорить о них. Я устал от «Лейкерс», – заявил Перкинс в программе First Take.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века