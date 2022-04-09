Карим Абдул-Джаббар: «Время побеждать» выставляет людей в негативном свете, это ложь»

Член Зала славы подверг критике сериал «Время побеждать: Расцвет династии «Лейкерс».

«Не думаю, что это стоит смотреть. Вот и все, что я должен сказать. Сериал действительно изображает в очень негативном свете людей, которых я знаю, и это не соответствует действительности. Если вы болеете за «Лейкерс», вам не стоит его смотреть», – сказал Абдал-Джаббар.

Сериал повествует о 80-х годов, главными звездами которых были Карим и .

«Живу здесь, но это не моя страна» – «Может, вам свалить отсюда?» Абдул-Джаббар боролся за справедливость, а стал врагом государства