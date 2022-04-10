Личный тренер: «Кайри думает, что Яннис намеренно пытался травмировать его»

Девин Уильямс, один из личных тренеров Кайри Ирвинга, заявил, что разыгрывающий уверен, что звездный форвард намеренно подставил под него ногу во время полуфинальной серии Востока в плей-офф-2021, чтобы нанести травму.

«Кайри думает, что Яннис намеренно пытался травмировать его. Не нужно гадать, поверьте мне», – написал тренер в Twitter.

Ранее Ирвинг сам намекнул, что Адетокумбо намеренно травмировал его. «Нога Янниса вдруг оказалась на пути», – сказал Кайри, показав пальцами «кавычки».

Ирвинг в результате приземления на ногу Янниса травмировал голеностоп и пропустил 3 последних встречи 7-матчевого противостояния. «Милуоки» выиграл серию со счетом 4-3 и в итоге стал чемпионом НБА.

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