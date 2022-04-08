Джа Морэнт близок к возвращению в строй

Разыгрывающий успешно восстанавливается после повреждения правого колена.

«Гризлис» хотят, чтобы Морэнт принял участие в минимум одном матче до завершения регулярного чемпионата.

Морэнт из-за травмы пропустил 8 последних игр.

«Джа отлично себя чувствует. Он близок к возвращению. Все указывает на то, что он движется в правильном направлении», – заявил главный тренер «Мемфиса» .

В нынешнем сезоне Морэнт набирает в среднем по 27,6 очка, 5,7 подбора и 6,7 передачи за игру.

Номера «0» и «00» – культовые в НБА, и теперь их могут брать даже одноклубники. Но раньше под нулями играли только фрики и пижоны