Кевин Дюрэнт: «Стив Нэш проделал отличную работу, несмотря на трудности»

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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт высоко оценил работу главного тренера команды Стива Нэша.

«Я думаю, он проделал отличную работу. За последние два года ему пришлось столкнуться с дикими трудностями», – сказал Дюрэнт.

«Бруклин» столкнулся с потерей многих ключевых игроков по ходу нынешнего сезона. «Нетс» занимают седьмое место в таблице Восточной конференции и попали в плей-ин.

Дюрэнт пропустил часть регулярного чемпионата из-за повреждения связки колена. Он набирает 30,1 очка, 7,4 подбора и 6,2 подбора в среднем за матч.

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