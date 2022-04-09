Кевин Дюрэнт: «Стив Нэш проделал отличную работу, несмотря на трудности»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт высоко оценил работу главного тренера команды Стива Нэша.
«Я думаю, он проделал отличную работу. За последние два года ему пришлось столкнуться с дикими трудностями», – сказал Дюрэнт.
«Бруклин» столкнулся с потерей многих ключевых игроков по ходу нынешнего сезона. «Нетс» занимают седьмое место в таблице Восточной конференции и попали в плей-ин.
Дюрэнт пропустил часть регулярного чемпионата из-за повреждения связки колена. Он набирает 30,1 очка, 7,4 подбора и 6,2 подбора в среднем за матч.
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