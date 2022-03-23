Инсайдер Брэндон Робинсон: «Стив Нэш и Джеймс Харден не ладили»

Инсайдер НБА Брэндон Робинсон заявил, что главной причиной обмена Джеймса Хардена из «Бруклина» в «Филадельфию» были его плохие отношение с главным тренером Стивом Нэшем.
«Стив Нэш и Джеймс Харден не ладили. У них были прохладные отношения, я могу сказать это под запись. Проблема заключалась в Стиве Нэше и Джеймсе Хардене.
В прошлом сезоне Кевин Дюрэнт фактически уговорил руководителей «Нетс» выменять Хардена. Они хотели, чтобы он ушел, потому что это выглядело бы так, что он не справляется со своей работой.
Дюрэнт выглядел плохо в глазах своих работодателей, потому что в прошлом сезоне, несмотря на то, что главным тренером был Стив Нэш, Харден играл по системе Майка Д’Антони. Это снова был «Хьюстон». В этом сезоне тактика команды сильно изменилась. Это больше не система Майка Д’Антони», – сказал Робинсон.
Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем