Инсайдер Брэндон Робинсон: «Стив Нэш и Джеймс Харден не ладили»

Инсайдер НБА Брэндон Робинсон заявил, что главной причиной обмена Джеймса Хардена из в «Филадельфию» были его плохие отношение с главным тренером .

«Стив Нэш и не ладили. У них были прохладные отношения, я могу сказать это под запись. Проблема заключалась в Стиве Нэше и Джеймсе Хардене.

В прошлом сезоне фактически уговорил руководителей «Нетс» выменять Хардена. Они хотели, чтобы он ушел, потому что это выглядело бы так, что он не справляется со своей работой.

Дюрэнт выглядел плохо в глазах своих работодателей, потому что в прошлом сезоне, несмотря на то, что главным тренером был Стив Нэш, Харден играл по системе Майка Д’Антони. Это снова был «Хьюстон». В этом сезоне тактика команды сильно изменилась. Это больше не система ’Антони», – сказал Робинсон.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем