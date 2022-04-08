Энтони Дэвис – о возможном обмене: «Это зависит не от меня. Не думаю, что «Лейкерс» что-то планируют»

Форвард «Лейкерс» оценил вероятность собственного обмена в межсезонье.

«Это зависит не от меня. Такие вопросы решаются наверху. Мое агентство, Рич Пол. Моя работа – выходить и играть в баскетбол.

Мне определенно нравится в Лос-Анджелесе. Если они что-то рассматривают, то состоится обсуждение. Я не знаю, о чем они говорят, каков план.

Не думаю, что «Лейкерс» что-то планируют в отношении меня. Не знаю, приятель. Черт, я не знаю», – заявил Дэвис.

29-летний Дэвис в нынешнем сезоне принял участие в 40 матчах, набирая 23,2 очка, 9,9 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века