Энтони Дэвис: «В здоровом состоянии я монстр. Но мне надо как-то избегать травм»

Форвард «Лейкерс» заявил, что в здоровом виде представляет собой серьезную силу.

«Моя работа заключается в том, чтобы выходить на площадку и участвовать в матчах. В здоровом состоянии я монстр. Но мне надо как-то избегать травм. К сожалению, в этом сезоне имели место два повреждения, которые никак от меня не зависели. Теперь надо ждать следующего и мы посмотрим, что из этого получится.

В этом сезоне у меня не было травм, когда можно было сказать: «Черт, Эй Ди сделал что-то не то». Кто-то упал прямо мне на ногу, я получил растяжение связок колена. То же самое случилось с Кевином Дюрэртом», – сказал Дэвис.

В декабрьском матче с «Миннесотой» на ногу Дэвиса упал Джейден Макдэниэлс, после чего форвард пропустил 17 матчей с растяжением связок колена. В феврале Дэвис неудачно приземлился на ногу Руди Гобера из «Юты» и пропустил 18 матчей с растяжением связок голеностопа.

29-летний Дэвис в нынешнем сезоне принял участие в 40 встречах, набирая 23,2 очка, 9,9 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века