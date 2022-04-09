Никола Йокич – о Кьяре: «Не могу ничего сказать о ней. Не слушаю американскую музыку»

Центровой «Денвера» Никола Йокич признался, что не может поделиться мнением о творчестве американской исполнительницы Кьяры.

Йокич недавно пересекался с Кьярой и ее бойфрендом Расселлом Уилсоном из клуба НФЛ «Бронкос» после домашнего матча «Наггетс».

«Мне так жаль. Не слежу за ней и не могу ничего сказать. Мы тут виделись в подтрибунном помещении. Мне жаль, просто это не моя музыка. Вообще, я не слушаю американскую музыку. Но я послушаю ее и расскажу вам», – заявил серб.

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