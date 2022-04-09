Джон Браун может перейти в «Брешию»

Итальянская «Брешия» проявляет серьезный интерес к форварду Джону Брауну (30 лет, 203 см).
Об этом сообщает BasketNews.
Браун ранее договорился о расторжении контракта с УНИКСом и стал свободным агентом.
Браун недавно получил предложение от «Тревизо», который борется за выживание в Серии А. Американец решил подождать и посмотреть, будут ли у него другие варианты продолжения карьеры.
В дебютном сезоне Евролиги он набирал 10,3 очка, 4,8 подбора, 1,2 передачи и 2,8 перехвата в среднем за игру.
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