Джон Браун может перейти в «Брешию»

Итальянская проявляет серьезный интерес к форварду (30 лет, 203 см).

Об этом сообщает BasketNews.

Браун ранее договорился о расторжении контракта с и стал свободным агентом.

Браун недавно получил предложение от «Тревизо», который борется за выживание в Серии А. Американец решил подождать и посмотреть, будут ли у него другие варианты продолжения карьеры.

В дебютном сезоне Евролиги он набирал 10,3 очка, 4,8 подбора, 1,2 передачи и 2,8 перехвата в среднем за игру.

Виктор Кейру: «Я был жесткий противник баскета, но Майкл Джордан умеет вдохновлять»