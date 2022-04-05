Джон Браун договорился о расторжении контракта с УНИКСом (BasketNews)

Форвард Джон Браун (30 лет, 203 см) договорился о расторжении контракта с УНИКСом.

Об этом сообщает BasketNews.

Браун был связан контрактом с казанским клубом до 2023 года.

Браун достиг договоренности о переходе в австралийский «Перт», но NBL отказалась регистрировать трансфер в связи с тем, что американец не получил открепительное письмо до дедлайна 26 марта.

Браун в итоге получил статус свободного агента. В дебютном сезоне он набирал 10,3 очка, 4,8 подбора, 1,2 передачи и 2,8 перехвата в среднем за игру.

Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что клуб намерен обратиться в суд и обязать Брауна и других легионеров, покинувших казанский клуб, вернуть деньги, полученные за этот сезон.

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