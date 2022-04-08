Руди Гобер: «Отдал бы приз MVP Йокичу»

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Центровой «Юты» Руди Гобер считает, что его коллега по амплуа из «Денвера» Никола Йокич должен получить приз MVP сезона.

«Отдал бы приз MVP Йокичу. В названии заложен смысл, мы говорим о самом ценном игроке. Человеке, который был самым ценным для своей команды. Никола оказывает невероятное влияние на свою команду.

Есть и другие игроки, которые проводят потрясающий сезон. Яннис, Джоэл, многие другие. Но мой голос уходит Йокичу», – сказал Гобер.

Йокич стал 1-м в истории НБА, кто набрал 2 тысячи очков, 1 тысячу подборов и 500 передач за сезон.

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