Руди Гобер: «Отдал бы приз MVP Йокичу»

Центровой «Юты» считает, что его коллега по амплуа из должен получить приз MVP сезона.

«Отдал бы приз MVP Йокичу. В названии заложен смысл, мы говорим о самом ценном игроке. Человеке, который был самым ценным для своей команды. Никола оказывает невероятное влияние на свою команду.

Есть и другие игроки, которые проводят потрясающий сезон. Яннис, Джоэл, многие другие. Но мой голос уходит Йокичу», – сказал Гобер.

Йокич стал 1-м в истории НБА, кто набрал 2 тысячи очков, 1 тысячу подборов и 500 передач за сезон.

Гонка за MVP НБА. Уже без Леброна, зато с его наследниками