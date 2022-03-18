«Реал» пытается продлить контракты Серхио Юля и Руди Фернандеса

Испанский работает над продлением контрактов двух ветеранов клуба и , сообщает Marca.

У обоих игроков контракты до конца текущего сезона. «Реал» попытаться сохранить обоих игроков как минимум еще на один сезон, но с меньшими зарплатами и более ограниченной ролью на площадке.

По информации Marca, Фернандес мечтает сыграть за сборную Испании на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

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