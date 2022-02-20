«Зенит» проявляет большой интерес к Трею Томпкинсу

проявляет большой интерес к тяжелому форварду Трею Томпкинсу, который покинет мадридский клуб по окончании текущего сезона, сообщает инсайдер Неманя Жорич.

Летом истекает контракт американца с «Реалом», и клуб на данный момент не планирует продлевать соглашение.

В нынешнем сезоне Евролиги Томпкинс провел 7 матчей, набирая в среднем 7,0 очка и 2,1 подбора.

Что интересного в бюджетах Евролиги? ЦСКА платит больше всех, УНИКС – лучший по соотошению цена-качество, а еще чудовищное неравенство