Яннис Адетокумбо и Лука Дончич – лидеры НБА по количеству передач, обернувшихся трехочковым попаданием

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо и разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич наиболее часто совершают результативные передачи на дугу.
Партнеры по команде реализуют в среднем по 3,4 трехочковых за матч с их передач, сообщает аналитик ESPN Кирк Голдсберри. Это лучший показатели среди всех игроков НБА.
В первой пятерке данного рейтинга также находятся Джеджонте Мюррей (3 передачи), Трэй Янг (2,8 передачи) и Дрю Холидей (2,7 передачи).
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