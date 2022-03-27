Яннис Адетокумбо и Лука Дончич – лидеры НБА по количеству передач, обернувшихся трехочковым попаданием

Форвард «Милуоки» и разыгрывающий наиболее часто совершают результативные передачи на дугу.

Партнеры по команде реализуют в среднем по 3,4 трехочковых за матч с их передач, сообщает аналитик ESPN Кирк Голдсберри. Это лучший показатели среди всех игроков НБА.

В первой пятерке данного рейтинга также находятся Джеджонте Мюррей (3 передачи), (2,8 передачи) и Дрю Холидей (2,7 передачи).

«Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке