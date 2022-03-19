Лука Дончич: «Стал напевать любимую песню в голове, чтобы не срываться на судей»

Разыгрывающий «Мэверикс» рассказал, что придумал оригинальный способ по сдерживанию самого себя в ситуациях, когда ему хочется поспорить с судьями.

«Забавный момент. Я начал напевать песню в голове. Одна из моих любимых песен, я просто напеваю ее и злость постепенно проходит.

В последних матчах у меня неплохо получалось, если брать общение с судьями. Если мне кажется, что на мне нарушили правила, я просто подхожу и спокойно разговариваю. Так все и должно быть», – сказал Лука.

На счету словенца 14 технических замечаний. За 16 технических Дончич получит автоматическую дисквалификацию на 1 матч.

Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол