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    Лука Дончич: «Стал напевать любимую песню в голове, чтобы не срываться на судей»

    Теги Даллас НБА судьи Лука Дончич Баскетбол

    Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич рассказал, что придумал оригинальный способ по сдерживанию самого себя в ситуациях, когда ему хочется поспорить с судьями.

    «Забавный момент. Я начал напевать песню в голове. Одна из моих любимых песен, я просто напеваю ее и злость постепенно проходит.

    В последних матчах у меня неплохо получалось, если брать общение с судьями. Если мне кажется, что на мне нарушили правила, я просто подхожу и спокойно разговариваю. Так все и должно быть», – сказал Лука.

    На счету словенца 14 технических замечаний. За 16 технических Дончич получит автоматическую дисквалификацию на 1 матч.

    Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол

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