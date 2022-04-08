Вячеслав Шушаков: «Парме» не хватало энергии Артема Забелина в борьбе на щитах»

Теги Локомотив-Кубань Артем Забелин Единая лига ВТБ Вячеслав Шушаков Парма-Парибет Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков отметил, что один из лидеров команды Артем Забелин провел сегодняшний матч против «Локомотива-Кубань» (74:101) не совсем здоровым.

«Игра складывалась непросто, упустили инициативу в первой четверти, дальше нагнать было трудно. Соперник забивал, а у нас свои шансы реализовать не всегда удавалось.

Сказалась то, что Артем Забелин сегодня играл не совсем здоровым. Его энергии в борьбе на щитах нам очень не хватало», – сказал Шушаков.

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