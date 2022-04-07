Бранко Максимович – о матче против «Пармы»: «Нас ждет много силового баскетбола и борьбы под щитами»

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович поделился ожиданиями от матча против «Пармы», который пройдет завтра в краснодарском «Баскет-Холле» в рамках Лиги ВТБ.

«У соперника сбалансированный состав и хорошие исполнители на каждой позиции. Опасность будет исходить не только от их снайперов – нас ждет много силового баскетбола и борьбы под щитами. Мы детально разобрали игру «ПАРМЫ-ПАРИБЕТ», знаем сильные стороны этой команды и будем стараться их нейтрализовать.

Остается добавить, что сейчас каждая игра для нас очень важна. Предстоят сразу три домашних матча, и мы очень рассчитываем на поддержку наших трибун. В Краснодаре суперболельщики, они дают нам необходимую энергию. До встречи в «Баскет-Холле», – сказал Максимович.

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