Бранко Максимович – о матче против «Пармы»: «Удалось выполнить план процентов на 80»

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович после уверенной победы над (101:74) отметил, что у его команды не все получилось и молодежи еще нужно набраться опыта.

«Спасибо болельщикам за то, что так мощно нас поддерживают. Сейчас каждый матч очень важен, они дают нам уверенности и энергии.

Что касается самой игры – план удалось выполнить процентов на 80 процентов. Не все получалось, во-первых, потому что молодежи еще нужно набраться опыта. Но, ничего они быстро «матереют». Рассчитываем на них», – сказал Максимович.

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