Руди Гобер: «Если бы кто-то другой делал то, что делаю я, он был бы фаворитом на награду лучшему защищающемуся игроку»

Центровой «Юты» считает, что его стабильная великолепная игра в защите не позволит ему в этом году выиграть четвертую награду лучшему защищающемуся игроку сезона.

«Если бы какой-то другой игрок, которого зовут не Руди Гобер, делал то, что делаю я в этом сезоне, и так же влиял на игру, как я, он был бы очевидным фаворитом на награду.

Почему меня наказывают за то, что я стабилен год за годом?» – заявил француз.

«Живу здесь, но это не моя страна» – «Может, вам свалить отсюда?» Абдул-Джаббар боролся за справедливость, а стал врагом государства