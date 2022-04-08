Руди Гобер: «Если бы кто-то другой делал то, что делаю я, он был бы фаворитом на награду лучшему защищающемуся игроку»

Теги НБА Юта Руди Гобер Баскетбол

Центровой «Юты» Руди Гобер считает, что его стабильная великолепная игра в защите не позволит ему в этом году выиграть четвертую награду лучшему защищающемуся игроку сезона.

«Если бы какой-то другой игрок, которого зовут не Руди Гобер, делал то, что делаю я в этом сезоне, и так же влиял на игру, как я, он был бы очевидным фаворитом на награду.

Почему меня наказывают за то, что я стабилен год за годом?» – заявил француз.

«Живу здесь, но это не моя страна» – «Может, вам свалить отсюда?» Абдул-Джаббар боролся за справедливость, а стал врагом государства

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