«Юта» провела командное собрание после поражения от «Голден Стэйт»

«Юта» в понедельник провела командное собрание с участием игроков после поражения от «Голден Стэйт» (107:111), когда упустила «+16» в четвертой четверти.

Об этом рассказал центровой «Джаз» .

«Нам нужно было пообщаться друг с другом и все откровенно высказать. Основным итогом встречи стало понимание, что нам надо коммуницировать, общаться во время матчей. На протяжении трех четвертей мы играем хорошо. Если бы матчи состояли из трех четвертей, мы лидировали бы в .

Хорошие команды проявляют себя в четвертях. Но, конечно, мы вовсе не являемся дерьмовой командой», – заявил француз.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века