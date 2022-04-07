Билл Симмонс: «Жалею, что голосовал за включение Энтони Дэвиса в Топ-75»

Теги рейтинги Лейкерс НБА Энтони Дэвис Билл Симмонс Баскетбол

Известный журналист Билл Симмонс в подкасте рассказал о том, что жалеет о включении форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса в Топ-75 игроков в истории НБА.

Джо Хаус: Слушай, а ведь некоторое количество понимающих людей из мира НБА проголосовали за включение Дэвиса в Топ-75.

Симмонс: Включая меня! Какой же идиот!

Хаус: Поверить не могу.

Симмонс: Понимаю. Мне бы хотелось вернуть время назад.

Топ-75 определялась голосованием журналистов, бывших и нынешних игроков, тренеров, генеральных менеджеров и клубных управленцев.

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