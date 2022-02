Игрок Шакил Маккиссик в большом перерыве матча с не стал отвечать на заданный ему вопрос на игровую тематику.

Журналист: Вы уступаете всего 2 очка, впереди целая половина. В чем вам нужно прибавить?

Маккиссик: Даже не знаю... Возможно, защита... В мире сейчас происходят такие события. Не уверен, что это важно сейчас.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Shaquielle McKissic with a message 👏



World peace is the only thing that matters right now 🙏 pic.twitter.com/oXhDu7n59U