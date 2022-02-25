Шакил Маккиссик: «В мире происходят такие события, баскетбольные вопросы сейчас не очень важны»

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Игрок «Олимпиакоса» Шакил Маккиссик в большом перерыве матча Евролиги с «Миланом» не стал отвечать на заданный ему вопрос на игровую тематику.

Журналист: Вы уступаете всего 2 очка, впереди целая половина. В чем вам нужно прибавить?

Маккиссик: Даже не знаю... Возможно, защита... В мире сейчас происходят такие события. Не уверен, что это важно сейчас.

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