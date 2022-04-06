В «Милане» произошла вспышка COVID-19

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«Милан» столкнулся с распространением COVID-19 в команде, в настоящий момент положительный тест имеют несколько представителей клуба.

Журналист Sportando Алессандро Маджи сообщил, что в официальный список не допущенных к ближайшей встрече игроков входят шесть имен: Серхио Родригес, Трей Келл, Трой Дэниелс, Шейвон Шилдс, Луиджи Датоме и Динос Митоглу.

«Милан» проведет матч Евролиги против «Виллебрана» в четверг. Команда обеспечила себе попадание в плей-офф и место в Топ-4 по итогам регулярного чемпионата.

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