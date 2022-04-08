Дэнни Грин получил чемпионский перстень за титул с «Рэпторс» в Торонто

В четверг, 7 апреля, перед домашним матчем против «Филадельфии» защитник «76-х» получил чемпионский перстень, который он завоевал в составе канадского клуба в 2019 году. С того момента прошло 1030 дней.

Грин получил перстень из рук бывших одноклубников и .

Грин не играет за «Торонто» с 2019 года и с тех пор семь раз встречался со своей бывшей командой. Однако из-за переносов матчей и других обстоятельств не мог получить перстень.

После ухода из «Торонто» в сезоне-2019/20 Грин в составе «Лейкерс» завоевал свой третий чемпионский титул и теперь является одним из четырех игроков в истории лиги, выигрывавших чемпионаты с тремя разными клубами.

Помимо него это удавалось только Роберту Орри, Джону Салли и Леброну Джеймсу.

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