В четверг, 7 апреля, перед домашним матчем против «Филадельфии» защитник «Сиксерс» получит чемпионский перстень, который он завоевал в составе «Рэптопс» в 2019 года. С того момента прошло 1030 дней.

Грин не играет за «Торонто» с 2019 года и с тех пор семь раз встречался со своей бывшей командой. Однако из-за переносов матчей и других обстоятельств не мог получить перстень.

После ухода из «Торонто» в сезоне-2019/20 Грин в составе «Лейкерс» завоевал свой третий чемпионский титул и теперь является одним из четырех игроков в истории лиги, выигрывавших чемпионаты с тремя разными клубами. Помимо него это удавалось только Роберту Орри, Джону Салли и Леброну Джеймсу.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века