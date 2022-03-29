Паскаль Сиакам набрал 40 очков и 13 подборов в победном матче с «Селтикс»

Форвард «Рэпторс» помог команде обыграть лидера Восточной конференции «Селтикс».

Сиакам набрал рекордные для себя в сезоне 40 очков и 13 подборов, победил со счетом 115:112 в овертайме.

За 47 минут Сиакам реализовал 17 из 29 с игры и 6 из 8 с линии. В его активе также 3 перехвата и 2 блок-шота. Камерунец досрочно завершил встречу с 6 фолами.

«Рэпторс» (43-32) благодаря победе идут вне зоны плей-ин на 6-м месте, «Селтикс» (47-29) опустились с 1-й на 4-ю строчку в конференции.

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